東京・渋谷のスクランブル交差点を歩く訪日客＝9日1〜3月の訪日客消費額は四半期として過去3番目の高水準となり、好調を維持した。円安を背景にアジアや欧米からの旅行客が順調に伸びた。ただ、中東情勢の混乱で原油高が進み、航空運賃が高騰するなど、国内観光業界の先行きには懸念材料が多い。古い町並みが欧州客に人気の岐阜県高山市。米イスラエルとイランの戦闘が2月末に始まって以降、中東発の航空便の欠航が続出するな