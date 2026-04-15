女子ゴルフ界のレジェンド、樋口久子・日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）前会長（80）のプロ生活の軌跡を展示する「ChacoHiguchiMUSEUM」の開館記念式典が15日、笹川堯元衆院議員や松本市の臥雲（がうん）義尚市長ら150人の出席者を集め、長野県松本市の松本浅間カントリークラブで行われた。樋口氏は「私の60年のプロ生活のいろんなものが、このミュージアムに詰まっています。入場無料ですので、どなたでも、ぜひ足をお