「中日−広島」（１５日、バンテリンドーム）中日の先発・マラーが自身の失策で先制点を献上した。０−０の二回２死二塁。中村奨の放ったボテボテの打球は一塁線へ。これをマラーは素手で捕球し、バックトスで一塁に送球するも、一塁・高橋は捕球できずボールがファウルゾーンを転々とする間に二走・坂倉が生還した。マラーは送球がそれた瞬間に、グラブを地面に投げつけて感情をあらわにした。マラーはこの日が今季初登板