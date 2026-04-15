京都・南丹市の山林で安達結希さんが遺体で見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで本格的な捜査に乗り出しました。警察はなぜ死体遺棄事件という判断に乗り出したのでしょうか。フジテレビ・上法玄解説委員と見ていきます。15日から警察は死体遺棄事件として本格的に捜査を始めました。14日までの司法解剖で分かっていることをまとめました。遺体発見時の状況はあおむけで、靴を履いていませんでした。死因に関しては今のところ