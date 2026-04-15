タレントの若槻千夏（41）が14日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。嫉妬した瞬間を告白した。番組の企画は「視聴者から届いたDEEPなお悩みを解決SP」。49歳女性から「とにかく、他人の幸せを心の底から喜べません。友だちの転職が決まったときも、口では『おめでとう』と言いながら、その報告をどこか嫌みのように感じてしまいます。推しの結婚や『父親になった』という報告ですら、自分に