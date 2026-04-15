きょう午前由利本荘市で木にぶつかった車の脇に倒れている男性が見つかり、その後死亡が確認されました。警察が死亡した経緯を調べています。 亡くなったのは、にかほ市飛の会社員、石山政治さん42歳です。由利本荘警察署の調べによりますと15日午前9時半ごろ、木にぶつかった車の脇で倒れている石山さんを同僚が発見し、消防に通報しました。石山さんはその後病院に搬送されましたが約2時間半後に外傷性ショックで死亡しまし