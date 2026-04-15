◆■不朽の名作 2025－26シーズンのNBAレギュラーシーズンが終了し、得点王をはじめとする個人スタッツ部門のタイトルが確定するなか、コート上のフットウェアデータを追う『kixstats.com』が、今シーズンの総着用時間が最も長かったバスケットボールシューズランキングを発表した。 堂々の1位に輝いたのは、故コービー・ブライアント（元ロサンゼ