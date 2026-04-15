4月15日、B1の西地区に所属する広島ドラゴンフライズは寺嶋良が右膝蓋軟骨損傷と診断され、手術を実施することを発表した。全治は未定である。なお、同日に開催されるB1リーグ第32節長崎ヴェルカ戦には帯同していない。 28歳の寺嶋は175センチ77キロのポイントガード。東海大学出身で京都ハンナリーズで2シーズン過ごしたのち、広島に加入した。広島に在籍して5年目の今シーズンはここまで2