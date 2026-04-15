新生活が始まる春。進学や就職、引っ越しなどで生活が変わると、「毎日の夜ごはん、何を作ろう？」と悩む人も多いのではないでしょうか。忙しい平日は、栄養や節約も気になるけれど、献立を考える時間がない…という声もよく聞きます。野菜を1種プラスするだけで栄養価アップ！とりむねのおかず2選【コスパ食材フル活用レシピ】そんな人におすすめなのが、YouTubeチャンネル「こぴのご飯」で人気のこぴさんが提案する「5日間の夜ご