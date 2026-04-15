横浜FCの18歳ルーキーが、着実にプロのキャリアを積み上げている。J２・J３百年構想リーグの４節・栃木SC戦で初のベンチ入りを果たした岩崎亮佑は、71分に途中出場。６節・群馬戦は後半のスタートからピッチに立った。９節・秋田戦は初めてスタメンに名を連ね、続く直近の10節・山形戦も先発した。自身のパフォーマンスを訊けば、若きアタッカーは「もう課題しかないかなと思います」と応じる。「前回に関しては、自分のとこ