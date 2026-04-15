【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のオープニングテーマ「火種」のMVを、4月16日21時にYouTubeにてプレミア公開することを発表した。 ■「火種」MVでは「百鬼夜行」をテーマに祭りを執り行う 本作は「百鬼夜行」をテーマに、大勢の人々と大規模な儀式、祭りを執り行う内容となっている。 『日本三國』の原作は、小学館のコ