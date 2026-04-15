県立高校18校を7校に統合・再編する計画案について、市民団体が県の教育委員会に見直しを求めました。市民団体「広島の公立高校を守る会」は、県立高校の再編案について、見直しを求める約3400人分の署名を県教委に提出しました。市民団体では、計画案の抜本的な見直しのほか、1クラス30人とする少人数学級の導入や地域の県立高校を維持することなどを求めています。■広島の公立高校を守る会神部 泰 事務局長「しっかり住民