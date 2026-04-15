県立高校18校を7校に統合・再編する計画案について、市民団体が県の教育委員会に見直しを求めました。市民団体「広島の公立高校を守る会」は、県立高校の再編案について、見直しを求める約3400人分の署名を県教委に提出しました。市民団体では、計画案の抜本的な見直しのほか、1クラス30人とする少人数学級の導入や地域の県立高校を維持することなどを求めています。■広島の公立高校を守る会神部 泰 事務局長「しっかり住民
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 新潟不明女子中学生の遺体と判明
- 2. 遺体発見 男児の自宅に家宅捜索
- 3. ドラえもん コロコロ掲載最終回
- 4. 報ステ「遺体らしきもの」が波紋
- 5. 11歳男児遺体 死亡時期は3月下旬
- 6. 男児死亡 父親が関与認める供述?
- 7. 男児の義父 珍しく欠勤あったか
- 8. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 9. 給食に牛乳ではなく緑茶を提供
- 10. 11歳男児遺体「誰かが言うてる」
- 1. 新潟不明女子中学生の遺体と判明
- 2. 遺体発見 男児の自宅に家宅捜索
- 3. 報ステ「遺体らしきもの」が波紋
- 4. 11歳男児遺体 死亡時期は3月下旬
- 5. 男児死亡 父親が関与認める供述?
- 6. 男児の義父 珍しく欠勤あったか
- 7. 給食に牛乳ではなく緑茶を提供
- 8. 11歳男児遺体「誰かが言うてる」
- 9. 男児不明 父親への「疑問点」
- 10. 家宅捜索 自宅で「携帯」押収か
- 1. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 2. 小6不明 家族関係の取材に限界か
- 3. 毎日うどん…定年後の「孤独」
- 4. 元気そう 菅元首相に広がる安堵
- 5. 男児不明に「発信する以上…」
- 6. しゃぶ葉混入 対応は適切だった?
- 7. 防衛装備移転3原則 閣議決定へ
- 8. イラン紛争"明らかに中国が勝者"
- 9. 首都高6人死傷 被告に遺族が呆れ
- 10. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 1. 新航空 エコノミーに三段ベッド
- 2. 韓国で絶対ダメな行動 5選紹介
- 3. 「核保有認めないと言い続けた」
- 4. 20年間停止案は「気に入らない」
- 5. 米大統領 イエス化パロディ拡散
- 6. 中国企業だけ「狙い撃ち」仏規制
- 7. 歯を抜く…TWICEのツアーに懸念
- 8. 着用済み衣装の集団返品に店主困惑、「中止になった」と主張も動画でモロバレ―中国
- 9. イラン僻地の飛行場に米軍機残骸
- 10. イランが報復警告 不測の事態も
- 1. パンチくん変化で…来客も変化か
- 2. 中国から1兆吸い上げる日本企業
- 3. サントリーHD 第一三共を買収
- 4. 「おかしいだろ!」ATM前で絶叫
- 5. 博報堂の選考で地蔵に→4社内定
- 6. 立ちションで会社クビ&自己破産
- 7. マイナ保険証メリットない 悲鳴
- 8. 「逮捕状出る」全財産失ったワケ
- 9. 自転車 左側車道走らないと罰金?
- 10. 陸の孤島へ 弱小メガネ店の奇策
- 1. スマホ契約 法改正の「リスク」
- 2. Yahoo!Japan「パスキー」に統一
- 3. 米GoPro 小型カメラシリーズ発表
- 4. 戻るボタンの乗っ取り 違反に
- 5. Androidスマホ 最も売れた機種
- 6. カシオ、モノトーンデザインのフルメタル「G-SHOCK」発売
- 7. 40%ポイント還元 UGREEN充電器
- 8. 2026年3月に売れたスマホTOP10
- 9. NASAのこれからの計画まとめ
- 10. スマホが重い原因はLINE 解決法
- 11. Sonyの未発表な次期フラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII」と見られる製品がFCCを通過！Wi-Fi 7などに対応。2026年前半に発売へ
- 12. EdgeのUI Copilot風に変更か
- 13. 味の素が? 半導体材料シェア掌握
- 14. カシオ、ブラック基調にエレクトログリーンを配したG-SHOCK- 5機種
- 15. 数十年にわたり個人が録音してきたニルヴァーナやテレヴィジョンの貴重なライブ音源がインターネットアーカイブで公開中
- 16. 【お手頃価格】魅力のGoogle Pixel 10aが新登場！コスパの良い中級機種ですが、性能は据え置きです。さて買うべきでしょうか？
- 17. 「d払い」などでプッシュ通知認証が利用不可に、14日～
- 18. Meta AI版ザッカーバーグ開発中?
- 19. Google、「Gemini in Chrome」にスキル機能追加 よく使うプロンプトをワンクリック化
- 20. 「Pixel 10a」がグーグル直販で実質3万9800円～、発売記念キャンペーン 27日まで
- 1. LINEで「伊東純也と関係持って」
- 2. 大谷超え6号 シュワバー単独2位
- 3. 村上は「第二の筒香だ」辛辣報道
- 4. 岡本和真に「日本のジーザス」
- 5. 村上&岡本の急失速 共通点ある
- 6. 大谷が「自虐投稿」日本人爆笑
- 7. 無安打でも 大谷48試合連続出塁
- 8. 天心に9回終了TKO負け 同級1位
- 9. 大谷超え1222億円男にファン落胆
- 10. 今井達也、新たな懸念判明か
- 1. ドラえもん コロコロ掲載最終回
- 2. 小6不明 配信での「祝辞」が物議
- 3. 男児遺体遺棄 父親のデマが拡散
- 4. ベッキー イッテQ復帰できぬワケ
- 5. JASRAC Xの「歌ってみた」に言及
- 6. 永野芽郁 元マネ男性と旅行か
- 7. 河本準一が離婚 元妻に同情の声
- 8. 京都の男児遺体 親族の声を入手
- 9. 小嶋陽菜 運営会社の全株売却へ
- 10. 「泉京香は黙らない」ビジュ解禁
- 1. 1人ハワイ旅行→ありえない展開
- 2. 期間限定で「ドミノデカ盛り祭」
- 3. ミスド 春夏の期間限定メニュー
- 4. 義父が娘に暴言 母を襲った感情
- 5. 高見えカジュアルコーデ紹介
- 6. 彼女の実家で「3つの衝撃」語る
- 7. 義母が「長文LINE」中身にゾワッ
- 8. 20歳で妊娠 仮面夫婦告げられる
- 9. シャトレーゼ 桜スイーツ登場
- 10. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？