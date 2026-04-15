●ＶＰＪ [東証Ｇ] 4月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●リビンＴ [東証Ｇ] 5月11日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●あさくま [東証Ｓ] 7月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2026年4月15日］ 株探ニュース