15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比90円安の5万8270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては135.76円高。出来高は1622枚となっている。 TOPIX先物期近は3774.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.17ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 582