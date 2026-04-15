在日ネパール大使館の臨時代理大使が花角知事と面会し、人材交流などについて意見を交わしました。 県庁を訪れたのは、在日ネパール大使館のハリハル・カンタ・ポウデル臨時代理大使です。花角知事と今後の連携などを話し合いました。 ■花角英世知事 「いまや新潟県の経済社会において、ネパールの方々の働きがなければ成り立たないくらい重要な役割を果たしていただいている。」 県内で働く