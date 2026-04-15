ヒマワリの種を植えて、交通事故防止と命の大切さを呼びかける取り組みが広島市で行われました。保育園児や警察官など約40人が集まる中行われた「ひまわりの絆プロジェクト」。この取り組みは、京都府で2011年、交通事故で亡くなった当時4歳の男の子が育てていたヒマワリから種を採取。全国各地に種をまくことで、命の大切さを伝えようとするもので、広島県内では初めて開かれました。■園児「車に気をつけて、手をあげて（横