これからの気象情報です。 15日(水)とは一転して、16日(木)は空気がヒンヤリしそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越と中越に乾燥注意報、山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。 ◆4月16日(木)の天気 ・上越地方 午前中は雲が広がるところがありますが、午後はよく晴れるでしょう。 ただ、最高気温は14℃前後までしか上がらず風が冷たく感じられそうです。 ・中越地方 沿岸部はおお