若者たちの日常生活に欠かせないSNSの危険性について学ぶ授業が、広島市の高校で開かれました。■SNS教育インフルエンサーカイシャイン さん「SNSで知りあった知らない人とは、絶対に会わないでほしい。」14日、広島市東区の瀬戸内高校では、SNSについて学ぶ授業が開かれました。講師はSNS運用のコンサルティングなどを手掛けるインフルエンサーです。SNSを通じてトラブルや事件に巻き込まれたケースなど