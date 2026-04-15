名古屋・栄の交差点で無免許運転で信号無視をして事故を起こし、そのまま逃げたとしてトルコ国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】名古屋･栄の交差点で… 無免許･信号無視 事故を起こしそのまま逃げた疑いでトルコ国籍の男を逮捕 男性2人ケガ 逮捕されたのは、愛知県大治町に住むトルコ国籍の無職 アタカン・コライ容疑者（35）です。 警察によりますとコライ容疑者は、3月2日の午前3時過ぎ、無免許で軽トラックを運転し、