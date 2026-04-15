深刻な渇水が続いていた水源の貯水率が、雨により回復したことを受け、豊川用水の節水率が15日からさらに引き下げられました。 【写真を見る】豊川用水 15日から節水率さらに引き下げ 水道用水15% 農業･工業用水20%に 営業休止中の入浴施設やプールも再開へ 愛知 愛知県東三河の5つの市に水を供給する豊川用水では、最大の水源・宇連ダムが3月、貯水率0%となるなど、深刻な渇水が続いていました。 しかし、3月末以降の雨