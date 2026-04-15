中国メディアの観察者網によると、飛び込み女子の全紅嬋（チュエン・ホンチャン）が5月1日に北京で開幕するワールドカップスーパーファイナルを欠場することが分かった。中国水泳協会が13日発表した出場選手リストに名前がなかった。全を巡っては、ネット暴力に遭っていると涙ながらに答えたインタビューが注目され、全が所属する広東省二沙体育訓練センターは、全に対するネットでの攻撃について警察に通報したと明らかにした。広