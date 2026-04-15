◇プロ野球セ・リーグ 中日-広島(15日、バンテリンドーム)序盤は中日のマラー投手と広島の栗林良吏投手と両先発の好投が光り、緊迫した投手戦となっています。マラー投手は今季初登板。初回を菊池涼介選手にヒットを許しながらも後続おさえ無失点の立ち上がりをみせます。2回には四球で出したランナーを2塁に背負い、中村奨成選手はピッチャー前にボテボテのゴロに打ち取りますが、転がった打球を処理した後、送球がそれてしまい、