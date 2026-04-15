政府の地震調査委員会は、熊本での地震活動の現状について、「熊本地震の発生前よりも地震活動が高い状況にある」という見解を示しました。 【写真を見る】熊本での地震活動は収まったか？「そうではない」政府の地震調査委員会が見解 4月10日、委員会が開いた記者会見で、小原一成委員長が、次のように述べました。 地震調査委員会 小原一成委員長「多くの領域で熊本地震が発生する前よりもまだまだ地震活動が高い状況にあ