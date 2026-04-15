テレビ東京で11日、『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』が放送され、野球好き芸能人12人が今季のプロ野球の順位を予想した。パリーグの1位予想は拮抗した。【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット※4枚目3月12日に収録し、オンエアは開幕後になった。出川哲朗は「視聴者の皆さん、プロ野球関係の皆さん、くれぐれも言いたいのが、プロ野球を愛しているおじさ