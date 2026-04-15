参議院では15日、憲法審査会が、今の国会で初めて開かれました。与野党による意見表明が行われ、参議院選挙におけるいわゆる「1票の格差」などをめぐって意見が交わされました。1票の格差を是正するため、2つの県を1つの選挙区にする「合区」について、自民党は憲法改正案で解消を求めています。自民党の中西議員は、「投票率の低下や無効票の増加が顕著になっている」と指摘し、合区の解消に取り組むべきと訴えました。・自民党・