世界競歩チーム選手権から帰国した勝木隼人（右から2人目）ら＝15日、羽田空港陸上男子35キロ競歩で昨年の世界選手権銅メダルの勝木隼人（自衛隊）が15日、マラソン競歩を制した世界競歩チーム選手権（ブラジリア）から羽田空港に帰国して取材に応じ「優勝できたのはうれしいが、正直物足りなかった。（開始直後から独り旅で）勝負する相手がいなかった。何もせずに終わってしまった」と率直な感想を口にした。ハーフマラソン