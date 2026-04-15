◇MLB ドジャース 2-1 メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・山本由伸投手が8回途中1失点の好投で勝利に貢献。デーブ・ロバーツ監督が称賛の言葉を送りました。山本投手は初回に先頭打者本塁打を浴びますが、2〜6回はパーフェクトピッチングを披露。7回はピンチを迎えるも無失点で切り抜けました。ロバーツ監督は試合後、「今の彼は、まさに球界のエリート投手の1人としての姿を確立していると思う」と絶賛。報