グンゼは15日、中東情勢の悪化に伴う原油高を受け、子会社のグンゼ包装システムが手がける収縮ラベルなどの価格を5月1日出荷分から25〜30％以上引き上げると発表した。同時に、取引先に対して過剰発注をしないように協力を呼びかけた。値上げする製品は原油由来のナフサから作られ、ペットボトルや食品の包装に使用される。グンゼは「自助努力のみでは製品の安定供給を継続することが極めて困難」として、取引先に対して必要