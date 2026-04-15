ICUにいる患者の急変リスクをAIで予測するシステムについて説明する、関西医大の中森靖主任教授＝15日午後、大阪府守口市集中治療室（ICU）にいる重症患者のスムーズな退室につなげようと、関西医大総合医療センター（大阪府守口市）などは15日、人工知能（AI）で患者の急変リスクを予測するシステムを導入したと発表した。多忙な救急医療現場で、一般病棟に移すかどうかの判断を支援し、救命率の向上につなげたいという。セン