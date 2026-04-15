立憲民主党の長浜博行氏は皇族数確保策を巡る15日の全体会議で、高市早苗首相について「行政府の最高責任者が皇室典範改正を声高に叫ぶなら、もはや静謐な環境とは言えない」と批判した。必要であれば、衆参正副議長の下に新たな有識者会議を立ち上げるよう検討を求めた。会議後、記者団に明らかにした。長浜氏は会議で「時の首相が国論を二分するような政策に挑戦する姿勢で、皇室典範改正を選挙公約に掲げた」と指摘。「立法