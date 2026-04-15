ＢＳ―ＴＢＳは１５日、超高精細映像の４Ｋ放送を終了すると発表した。インターネット配信の台頭などによる視聴環境の変化や、事業性の厳しさを理由に、来年１月が期限の事業免許の更新を行わない。終了日は調整中。４Ｋ放送を巡っては、ＢＳフジ、ＢＳテレ東、ＢＳ日テレ、ＢＳ朝日も放送終了の方針を公表している。５局とも４Ｋ番組の制作は続け、今秋にもＷＯＷＯＷの動画配信サービスで無料配信を始める予定だ。