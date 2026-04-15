4月13日、新しく立ち上げられたユニセックスウェアブランド「ストレートエッジ（STRAIGHT EDGE）」が始動。ブランドの思想やストーリー設計を、お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣が担当することが発表されたが、思わぬところから批判が寄せられる事態となっている。「同ブランドは、東京・表参道のヘアサロン『ノラ（NORA）』を手がける廣江一也氏が立ち上げたブランドで、コンセプトは “時代と戦うための戦闘服”。西野