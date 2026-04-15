5月に石川県小松市で行われる「お旅まつり」。見どころの一つ、曳山子供歌舞伎に出演する子供役者たちが、石川県庁で魅力をPRしました。15日、石川県の山野知事を訪ねたのは、お旅祭りの曳山子供歌舞伎に出演する子供役者たちです。ことしの当番町となる寺町は、幼い若君を守るために忠義を尽くす乳母・政岡が活躍する「伽羅先代萩」を演じ、八日市町は「勧進帳」を演じます。子供役者たちは、自身の好きなセリフを知事に披露し、