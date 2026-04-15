【コンソールアーカイブス 維新の嵐】 4月16日 配信開始 価格：800円 ハムスターは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5向け歴史シミュレーションゲーム「コンソールアーカイブス 維新の嵐」を4月16日に配信を開始する。価格は800円。 本作は1990年に光栄から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された歴史シミュレ