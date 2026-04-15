２人組ユニット・ＴＥＮＳＯＮＧ（テンソング）が１５日、新曲「無名恋（むめいれん）」のミュージックビデオを公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに公開。同楽曲は、同日０時から各音楽サブスクリプションサービスにて先行配信されている。ＴＥＮＳＯＮＧはボーカルのたか坊とギターの拓まんからなるユニット。２０２０年４月、コロナ禍をきっかけに大分の大学の同級生で結成された。メンバーの実体験をもとに制作された新曲「無