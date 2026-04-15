2位は埼玉の100勝国内女子ゴルフツアー・KKT杯バンテリンレディスオープンが17日から、熊本空港CCで開催される。熊本県で開催される年1回の大会。1992年の再春館レディースから数えると34回目（2021年大会はコロナ禍で中止）で15日には、初日（17日）の組み合わせが発表。今季メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉（大東建託）は、同2位の菅楓華（ニトリ）、熊本県出身でツアー3勝の大里桃子（伊藤園）と同組で午前11時5分にス