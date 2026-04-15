「ジョーカー」（2019年）でアカデミー賞の主演男優賞を獲得した俳優ホアキン・フェニックスが、「パラマウント・スカイダンス」と「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」の合併案に反対する公開書簡に署名した、1000人以上の映画・テレビ関係者に加わった。 【写真】「BlocktheMerger.com」に掲載された公開書簡の署名一覧ホアキンの名前もある 「ニューヨーク