インテル・マイアミはマスチェラーノ監督の退任を発表したアメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミが現地時間4月14日、ハビエル・マスチェラーノ監督が個人的な理由で辞任したと発表した。現役時代は中盤の要としてアルゼンチン代表で通算147試合に出場し、クラブではリバプールやバルセロナで活躍したマスチェラーノ監督。監督としては世代別のアルゼンチン代表を率いた後、2025年1月から盟友FWリオネル