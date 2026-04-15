◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）最終追い切り＝４月１５日、栗東トレセン好メンバーの一戦で重めの印を打つ馬を選ぶことに連日頭を抱えている。迷ったときはシンプルに考えてみる。Ｇ１勝ち馬はカヴァレリッツォとロブチェンが出走。なかでも、１週前の動きが目を引いたホープフルＳ覇者のロブチェンは軽視できない存在になりつつある。最終追い切りは栗東・ＣＷコースでアート（３歳未