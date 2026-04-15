櫻坂４６の村井優が新ヘアを披露し話題になっている。村井は１５日までに自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開。「４／１１４／１２櫻坂４６『５ｔｈＹＥＡＲＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＬＩＶＥ』櫻坂４６の５周年をＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でお祝いできて本当に幸せでした」と感想をつづった。続けて「ライブに関わってくださった大勢のスタッフの皆さん、メンバー、Ｂｕｄｄｉｅｓの皆さん