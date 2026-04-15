マイクロ波で子宮の治療を受けた女性が医師のミスで内臓に穴があいたなどとして病院側を訴えた裁判で、病院側に賠償を命じる判決が言い渡されました。10年前、神奈川県の「湘南鎌倉総合病院」で、女性患者がマイクロ波で子宮の治療を受けた際、医師のミスでマイクロ波が子宮を突き破って腸などが焼けて穴があいたとして、病院側におよそ4600万円の損害賠償を求めていました。女性は、このミスが原因で望んでいなかった子宮摘出をせ