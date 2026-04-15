◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-日本ハム(15日、ZOZOマリン)審判にバットが当たるアクシデントで交代となりました。初回、ノーアウトランナー1塁で西川史礁選手がライトへヒットを放つと相手の送球ミスも絡み先制点を挙げます。続く寺地隆成選手はセカンドゴロでランナーは3塁に進塁します。このとき寺地選手の折れたバットが球審の深谷篤さんの右腕付近に直撃しました。深谷球審は治療のためベンチ裏へ下がると試合は一時中断。途中