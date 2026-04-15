STARTO ENTERTAINMENTの公式ポッドキャストサービス『mimi-ni』は、きょう15日より、全国で放送中の所属アーティストによるレギュラーラジオ番組を、放送日から8日目以降、無料で順次配信。あわせて、第1弾として追加された16番組のラインナップを発表した。【画像】カラフルでかわいい！『mimi-ni』ロゴ追加された16番組は、昨年12月より配信中のオリジナル番組『Travis Japan の とらみみ』とあわせて、全17番組を楽しめる。