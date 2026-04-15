お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が１３日付でインスタグラムを更新。プロレスラーに変身した姿を公開した。現在、カナダ在住の光浦は「ＴＪＰＷの試合をプロレス同好会で観に行きました」と切り出し、「マスク被ったらあれ？鼻の穴がデカく見える。強そうだ。Ｗａｔａｎａｂｅ選手が入場のときカメラを見てくれたのに、モタモタしてたら、遅かった。ｉｎＶａｎｃｏｕｖｅｒ」とつづり、金色のマスクをかぶり、ファイティン