東京・上野で5人の容疑者が、強盗予備の疑いで逮捕された。警察官が声をかけると5人は逃げだそうとしたという。車からはバールやナイフなどが見つかった。コインパーキングでたむろしていた5人送検される車内から、カメラに向かって、指でハートを作るようなしぐさをする男。13日、東京・上野で、山口優空（ゆう）容疑者（20）ら5人が逮捕された。容疑は、「明らかに強盗をしようとしていた」という強盗予備だ。警視庁によると、上