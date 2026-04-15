木原官房長官は１５日の衆院内閣委員会で、陸上自衛隊員が自民党大会で国歌を歌ったことを巡り、防衛省が事前に小泉防衛相らに報告していなかったのは「問題がある。その点はしっかりと反省するべきだ」と述べた。報告が上がっていれば、別の判断があり得たとの認識を示した。政府や自民党によると、隊員による国歌歌唱は、イベント会社から照会を受けた防衛省の担当部署が政治的行為を制限する自衛隊法に違反しないと回答した