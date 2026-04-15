盗まれたキャッシュカードで加熱式たばこを購入したとして警視庁に逮捕された男性（22）について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は「捜査を尽くして、公判で適正な判決がなされるか否かという観点から慎重に判断した結果、不起訴とした」としています。