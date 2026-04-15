京都・南丹市の山林で安達結希さんが遺体で見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで本格的な捜査に乗り出しました。では、南丹警察署前から最新情報を関西テレビ・田中友梨奈アナウンサーが中継でお伝えします。安達さんの捜索の際、あらゆる可能性を視野にと説明していた警察ですが、身元が判明してから一夜が経ち、事件に巻き込まれた可能性があるとして本格的な捜査に乗り出しました。南丹市にある安達さんの自宅周辺では、午