お散歩中に花壇の前でワンコの写真を撮っていたら、突風が吹いて…？ワンコが耐えきれずに転がってしまう瞬間が激写され、大きな反響を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で200万回を超えて表示され、6万9000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：おじいちゃん犬を撮影中に『突風』が吹いた結果→コテッと転がってしまい…とんでもなく尊い『偶然の一枚』】 風に吹き飛ばされる瞬間を激写 Xアカウント「82comb