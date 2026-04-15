紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【試して】プロに聞いたコーヒーのお供が天才すぎる！』という動画を投稿。さまざまなコーヒーのお供を試す動画の中から、今回は紗栄子さんが定番のお供にしているというチョコレートをピックアップ。【関連】【COS】紗栄子もリアルバイ♪きちんと感も叶う襟付きカーデ「好き！」紗栄子さんが「私、ほら、那須地方に住んでるじゃない？で、那須、もうすごい美味しいコーヒー屋さんとかチ